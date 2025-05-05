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02:03, 5 мая 2025Из жизни

Женщина встретила подростка на похоронах и соблазнила его

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

В США женщина занялась сексом с подростком, которого встретила на кладбище. Об этом пишет CBS 12.

20-летнюю Айлу Гонсалес Салинас, живущую в штате Флорида, обвинили в совращении несовершеннолетнего после того, как она соблазнила юношу, с которым познакомилась на похоронах в ноябре 2024 года.

Все началось с переписки в социальных сетях. Затем флирт привел к встречам. Как следует из обнаруженной полицейскими переписки, пара неоднократно вступала в интимные отношения в декабре. Сколько именно лет было подростку не уточняется, однако, судя по характеру обвинений, ему от 12 до 16 лет. Из судебных документов также следует, что юноша был инициатором сближения.

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Гонсалес Салинас была помещена в тюрьму округа Палм-Бич. Ей предъявлены обвинения в непристойном поведении и совращении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Алабама, которая совратила 12-летнего ученика в 2015 году и больше года насиловала его. В полицию обратились родители пострадавшего, узнавшие о случившемся через 10 лет.

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