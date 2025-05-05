Женщина встретила подростка на похоронах и соблазнила его

В США женщина занялась сексом с подростком, которого встретила на кладбище. Об этом пишет CBS 12.

20-летнюю Айлу Гонсалес Салинас, живущую в штате Флорида, обвинили в совращении несовершеннолетнего после того, как она соблазнила юношу, с которым познакомилась на похоронах в ноябре 2024 года.

Все началось с переписки в социальных сетях. Затем флирт привел к встречам. Как следует из обнаруженной полицейскими переписки, пара неоднократно вступала в интимные отношения в декабре. Сколько именно лет было подростку не уточняется, однако, судя по характеру обвинений, ему от 12 до 16 лет. Из судебных документов также следует, что юноша был инициатором сближения.

Гонсалес Салинас была помещена в тюрьму округа Палм-Бич. Ей предъявлены обвинения в непристойном поведении и совращении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Алабама, которая совратила 12-летнего ученика в 2015 году и больше года насиловала его. В полицию обратились родители пострадавшего, узнавшие о случившемся через 10 лет.

