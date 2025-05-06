11-летняя актриса Netflix умерла после 13 остановок сердца

11-летняя бразильская актриса Миллена Брандао умерла после 13 остановок сердца

Бразильская актриса Миллена Брандао, снимавшаяся в проектах Netflix, умерла в возрасте 11 лет после 13 остановок сердца. Об этом сообщает People.

Брандао не стало в пятницу, 2 мая, за несколько дней до этого она была госпитализирована. По словам ее родителей, причина смерти девочки остается неизвестной.

Мать актрисы рассказала, что с 24 апреля ее дочь начала испытывать сильные головные боли, боли в ногах, сонливость и потерю аппетита. «Врач сказал, что это лихорадка денге, но никаких анализов не сделал. Он сказал нам отвезти ее домой и дать лекарство», — поделилась женщина.

Через некоторое время Брандао потеряла сознание в ванной у себя дома, после этого ее положили в больницу. «Ей становилось хуже, у нее случалось по две-три остановки сердца в день. Всего у нее было 13 остановок сердца. Такого у нее никогда раньше не было», — сказала мать артистки. В конечном итоге врачи констатировали смерть мозга Миллены.

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