80-летняя гостья шоу одной фразой поставила ведущего в неловкое положение

Daily Mail: Гостья телешоу Энн Робинсон назвала ведущего Эда Боллса неловким

80-летняя гостья телешоу «Доброе утро, Великобритания» Энн Робинсон одной фразой поставила ведущего Эда Боллса в неловкое положение во время разговора с ним. На это обратило внимание издание Daily Mail.

На шоу Робинсон рассказывала о своем новом проекте «Тебе быть судьей», участники которого смотрят судебные слушания и выносят собственные приговоры, а затем их сравнивают с вердиктами судей. Робинсон заявила, что считает эффективными более короткие сроки заключения и систему реабилитации преступников.

Боллс попытался с ней поспорить, но она резко оборвала ведущего. «Я знала, что ты будешь неловким», — сказала Робинсон. В ответ на это Боллс в замешательстве возразил, что не планировал быть неловким.

Ранее сообщалось, что ведущий прогноза погоды на ирландском телеканале RTÉ One Джерри Мерфи попал в неловкую ситуацию в прямом эфире. Мерфи попытался с помощью пульта управления переключить фотографию на экране, расположенном сзади него, однако ему это не удалось.

