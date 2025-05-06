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16:23, 6 мая 2025Ценности

A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи

A$AP Rocky носит женские вещи из-за отсутствия барьеров при составлении образов
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Allison Dinner / Pool / Reuters

Популярный рэпер A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи. На эту тему он высказался в подкасте The Run-Through от журнала Vogue.

Музыкант признался, что часто ворует одежду и аксессуары из гардероба своей возлюбленной, певицы Рианны. По словам исполнителя, он не видит грани между феминностью и маскулинностью. «Я делаю то, что хочу. Я хочу стать катализатором к действию для других смелых мужчин», — уточнил он.

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Певец признался в отсутствии для него каких-либо барьеров при составлении образов. «Килты, жемчуг и майки на голове должны выглядеть женственно — в этом и есть суть. И напомню, что все это изначально носили как раз африканские мужчины, а не женщины», — пояснил рэпер.

В заключение A$AP Rocky подчеркнул, что Рианна также часто берет вещи из его гардероба. «Она даже не знает о некоторых предметах гардероба, которые я украл. Иногда она видит фото папарацци и говорит: "Это же моя чертова куртка Miu Miu, которую я не могу найти с 2021 года. Что за ерунда?"» — шутит рэпер.

В январе A$AP Rocky вышел в свет с сумкой за 1,2 миллиона рублей.

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