Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:24, 17 января 2025Ценности

A$AP Rocky вышел в свет с сумкой за 1,2 миллиона рублей

Рэпер A$AP Rocky вышел в свет с сумкой Bottega Veneta за 1,2 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Американский рэп-исполнитель Раким Майерс, более известный под псевдонимом A$AP Rocky, вышел в свет с дорогостоящей сумкой. Об этом пишет Page Six.

По данным издания, артист приобрел светло-коричневый массивный аксессуар из кожи бренда Bottega Veneta за 14,5 тысячи долларов (1,159 миллиона рублей). При этом отмечается, что данное изделие было украшено четырьмя латунными подвесками в виде буквы R, которые символизируют имена рэпера, его возлюбленной певицы Рианны и их двух сыновей.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021

Известно, что общая стоимость сумки с аксессуарами составила 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

В декабре 2024 года Рианна сходила на шопинг в экстремально коротких шортах. Поп-исполнительница попала в объективы папарацци в Беверли-Хиллз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал прорывным новый договор с Ираном

      Турист шлепнул по ягодице девушку и оправдался фразой «не сделал ничего противозаконного»

      В российском регионе задержали мужчину по подозрению в нападении на полицейских

      В Германии рассказали о «загадочном ЗРК» Киева

      Вдова Градского потребовала миллионную компенсацию за потоп в квартире

      На Украине полицейские разогнались до 180 километров в час ради мобилизации мужчины

      «Локомотив» подготовил исследование интервью Дзюбы на 50 страницах для РФС

      Трампа назвали задирой

      Российские студенты назвали главный профессиональный навык

      Влияние инаугурации Трампа на курс рубля оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше