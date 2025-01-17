A$AP Rocky вышел в свет с сумкой за 1,2 миллиона рублей

Рэпер A$AP Rocky вышел в свет с сумкой Bottega Veneta за 1,2 миллиона рублей

Американский рэп-исполнитель Раким Майерс, более известный под псевдонимом A$AP Rocky, вышел в свет с дорогостоящей сумкой. Об этом пишет Page Six.

По данным издания, артист приобрел светло-коричневый массивный аксессуар из кожи бренда Bottega Veneta за 14,5 тысячи долларов (1,159 миллиона рублей). При этом отмечается, что данное изделие было украшено четырьмя латунными подвесками в виде буквы R, которые символизируют имена рэпера, его возлюбленной певицы Рианны и их двух сыновей.

Известно, что общая стоимость сумки с аксессуарами составила 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

В декабре 2024 года Рианна сходила на шопинг в экстремально коротких шортах. Поп-исполнительница попала в объективы папарацци в Беверли-Хиллз.