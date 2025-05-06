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15:27, 6 мая 2025Путешествия

Авиабилеты на юг России резко подорожали к началу лета

АТОР: Авиабилеты на юг России подорожали до 85 процентов к началу лета
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Авиабилеты на юг России подорожали до 85 процентов к началу лета. О резком росте цен предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в среднем стоимость перелетов в южные аэропорты — Сочи и Минеральных Вод — увеличилась на 30,5 процента в июне по сравнению с маем. При этом по отдельным направлениям рост оказался выше.

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Так, билеты на рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга подорожали на 85 процентов, из Москвы — на 73,6 процента, из Минвод — на 20 процентов, Новосибирска — на 10 процентов.

Тем временем перелеты в Минеральные Воды из Москвы выросли в цене на 53 процента, из Новосибирска — на 35,5 процента, Санкт-Петербурга — на 29,4 процента, Сочи — на 20,7 процента, Екатеринбурга — 18 процентов.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на лето обошелся россиянину по цене автомобиля. Покупатель забронировал рейс в Миляс, Турция, за 1 017 000 рублей.

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