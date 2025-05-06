Байкальский телескоп зафиксировал уникальное явление

ApJ: Байкальский телескоп зарегистрировал нейтрино крайне высоких энергий

Байкальский нейтринный телескоп впервые зарегистрировал нейтрино с экстремально высокой энергией, источником которых стали объекты внутри нашей Галактики. О находке сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Нейтрино — элементарные частицы, которые практически не взаимодействуют с веществами. Они свободно проходят сквозь звезды, планеты, и лишь в редких случаях сталкиваются с другими частицами. Зафиксировать такие взаимодействия крайне сложно, поэтому для их наблюдения используют гигантские подземные и подводные установки, такие как Байкальский телескоп.

Он установлен на глубине 1300 метров озера Байкал. Около 4700 оптических сенсоров отслеживают вспышки света — черенковское излучение, которое возникает, когда нейтрино сталкивается с молекулами воды и порождает мюон, движущийся быстрее света в водной среде.

Сигнал, зафиксированный российским телескопом, относится к числу редчайших. За год подобных нейтрино удается поймать не больше 10-15. И тем важнее, что на этот раз источник частицы удалось локализовать в пределах Млечного Пути.

Это открытие стало важным вкладом в молодую область нейтринной астрономии. До сих пор ученым удавалось связывать нейтрино сверхвысокой энергии лишь с экстратерминальными источниками, находящимися далеко за пределами нашей Галактики. Новые данные намекают на существование мощных объектов — вроде пульсаров или остатков сверхновых — в самом центре Млечного Пути.