Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 6 мая 2025Силовые структуры

Бывшего исполняющего обязанности ректора российского университета осудят за растраты

В Екатеринбурге пройдет суд над бывшим и.о. ректора РГППУ за растраты
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»). Его дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый проживал в квартире, которую ему первые 11 месяцев после трудоустройства из-за переезда оплачивал университет. Он решил и дальше жить по такой же схеме, хотя его трудовой договор этого не предусматривал. В результате фигурант велел финансовому директору РГППУ направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на наем квартиры в 2022 и 2023 годах. Таким образом мужчина совершил растрату внебюджетных денег университета на более чем 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе осудят бывшего замруководителя налоговой службы Саргиса Григоряна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

    Ватикан останется без связи перед конклавом

    Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

    В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

    В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

    Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

    Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости