Бывшего исполняющего обязанности ректора российского университета осудят за растраты

В Екатеринбурге пройдет суд над бывшим и.о. ректора РГППУ за растраты

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»). Его дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый проживал в квартире, которую ему первые 11 месяцев после трудоустройства из-за переезда оплачивал университет. Он решил и дальше жить по такой же схеме, хотя его трудовой договор этого не предусматривал. В результате фигурант велел финансовому директору РГППУ направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на наем квартиры в 2022 и 2023 годах. Таким образом мужчина совершил растрату внебюджетных денег университета на более чем 900 тысяч рублей.

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