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10:56, 6 мая 2025Россия

Данные об увеличении числа жертв взрыва газа в Москве опровергли

Данные об увеличении числа жертв взрыва газа в Москве не подтвердились
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сообщения об увеличении числа жертв взрыва газа в московской многоэтажке не соответствуют действительности. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Взрыв в жилом доме по улице Генерала Тюленева прогремел вечером 4 мая.

Извлеченную из-под завалов женщину, которую приняли за четвертую жертву ЧП, уже учли при подсчете жертв взрыва, отметил собеседник агентства.

Через сутки после происшествия на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел еще один взрыв газа. Взорвался газовый баллон в грузовом автомобиле. Идет ли речь о машине с газовой силовой установкой или о перевозимом ею грузе, не уточняется.

ЖЗЛ
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