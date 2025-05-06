Данные об увеличении числа жертв взрыва газа в Москве опровергли

Данные об увеличении числа жертв взрыва газа в Москве не подтвердились

Сообщения об увеличении числа жертв взрыва газа в московской многоэтажке не соответствуют действительности. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Взрыв в жилом доме по улице Генерала Тюленева прогремел вечером 4 мая.

Извлеченную из-под завалов женщину, которую приняли за четвертую жертву ЧП, уже учли при подсчете жертв взрыва, отметил собеседник агентства.

Через сутки после происшествия на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел еще один взрыв газа. Взорвался газовый баллон в грузовом автомобиле. Идет ли речь о машине с газовой силовой установкой или о перевозимом ею грузе, не уточняется.