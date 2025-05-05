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08:43, 5 мая 2025Россия

Еще один взрыв газа произошел в Москве

В Новой Москве в грузовике взорвался газовый баллон
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Новой Москве в грузовике взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП» по ссылкой на источник.

Канал указывает, что взрыв произошел в большегрузе. Идет ли речь об автомобиле с газовой силовой установкой или о перевозимом им грузе, не уточняется.

Пострадал 55-летний мужчина — у него ожоги. Иных подробностей о его состоянии не приводится.

Ранее на юго-западе Москвы прогремел мощный взрыв. Он раздался в одной из многоэтажек по улице Генерала Тюленева. Причиной также стал взрыв газа.

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