Еще один взрыв газа произошел в Москве

В Новой Москве в грузовике взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП» по ссылкой на источник.
Канал указывает, что взрыв произошел в большегрузе. Идет ли речь об автомобиле с газовой силовой установкой или о перевозимом им грузе, не уточняется.
Пострадал 55-летний мужчина — у него ожоги. Иных подробностей о его состоянии не приводится.
Ранее на юго-западе Москвы прогремел мощный взрыв. Он раздался в одной из многоэтажек по улице Генерала Тюленева. Причиной также стал взрыв газа.