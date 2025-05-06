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15:07, 6 мая 2025Силовые структуры

Экспертиза подтвердила обнаружение тела финалистки «Миссис Бурятии»

Обнаружение тела финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Буиновой подтвердили
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РЕН ТВ

Экспертиза подтвердила, что найденные в Улан-Удэ тела принадлежат финалистке конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, останки уже опознали родственники.

Подрабатывавшая в такси женщина исчезла еще в апреле 2024 года, вскоре после того, как отправилась на очередную смену. Долгое время существовало две версии случившегося: криминал и побег с любовником. Следователи установили, что в ночь исчезновения к ней подсел знакомый — Станислав Норбоев.

Но 17 марта на территории заброшенных гаражей рядом с аэропортом были найдены тела, в одном из которых опознали Сэсэг Буинову, а в другом — Норбоева.

Подробности «Лента.ру» рассказывала в материале об исчезновении женщины.

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