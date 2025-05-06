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07:45, 6 мая 2025Спорт

Гимнастка из России встала на мостик в обтягивающем комбинезоне

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева встала на мостик в обтягивающем комбинезоне. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Российская и азербайджанская спортсменка снялась в черном комбинезоне. На кадрах 32-летняя спортсменка показала, как вставать на мостик и березку. Видео посмотрели более ста тысяч человек.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009-го и 2010-го.

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