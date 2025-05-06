Лукашенко пообещал молниеносный ответ на чужой сапог на территории Белоруссии

Лукашенко пообещал дать молниеносный ответ на нарушение границы

Если иностранная сила нарушит границы Белоруссии, Минск ответит на угрозу без промедления. Дать молниеносный ответ на чужой сапог пообещал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Я уже много раз говорил: я больше, чем любой в этом зале, не хочу войны. Я знаю свое место в этой войне, не дай Бог она случится. Но вы должны знать: не дай бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия обладает средствами, которые могут нанести непоправимый ущерб любому агрессору.

Ранее Лукашенко призвал не верить Западу на слово. По его словам, западная пропаганда много делала для дискредитации Красной армии, партизанского движения и сопротивления в годы Великой Отечественной войны.