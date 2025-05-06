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19:53, 6 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко пообещал молниеносный ответ на чужой сапог на территории Белоруссии

Лукашенко пообещал дать молниеносный ответ на нарушение границы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Если иностранная сила нарушит границы Белоруссии, Минск ответит на угрозу без промедления. Дать молниеносный ответ на чужой сапог пообещал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Я уже много раз говорил: я больше, чем любой в этом зале, не хочу войны. Я знаю свое место в этой войне, не дай Бог она случится. Но вы должны знать: не дай бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия обладает средствами, которые могут нанести непоправимый ущерб любому агрессору.

Ранее Лукашенко призвал не верить Западу на слово. По его словам, западная пропаганда много делала для дискредитации Красной армии, партизанского движения и сопротивления в годы Великой Отечественной войны.

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