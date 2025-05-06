Стал известен кандидат на пост канцлера Германии во втором туре голосования

Блок ХДС/ХСС вновь предложит кандидатуру Мерца на пост канцлера Германии

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) вновь предложит кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера Германии во втором туре голосования в бундестаге. Об этом сообщил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, передает Reuters.

«Вся Европа, а возможно, и весь мир следит за этими выборами. Я призываю всех осознать эту особую ответственность», — обратился он к коллегам-парламентариям.

Ранее стало известно, что второй тур голосования для выбора канцлера Германии состоится 6 мая в 16:15 по московскому времени.

В первом туре Мерцу не удалось заручиться необходимым большинством голосов: за него проголосовали 310 депутатов, против — 307, трое воздержались. Для избрания на должность канцлера ему не хватило, по меньшей мере, шести голосов до требуемого большинства в 316.