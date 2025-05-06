Модель из особняка Playboy назвала оргии с Хью Хефнером отвратительными

Любовница основателя журнала Playboy и владельца одноименного особняка Хью Хефнера рассказала об их сексуальной жизни. Об этом пишет People.

45-летняя Холли Мэдисон состояла в отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год и жила в его особняке. В подкасте In Your Dreams она рассказала ведущему Оуэну Тиле о том, что происходило в его спальне. Мэдисон призналась, что «ненавидела», когда там оказывались другие девушки. «Это было отвратительно. Я ясно давала понять, что ненавижу это», — сказала Мадисон.

При этом, по ее словам, ее все устраивало, когда она оставалась наедине с Хейфнером, который был старше нее на 53 года. Мэдисон заявила, что разница в возрасте не омрачала их сексуальную жизнь. «Если мы были только вдвоем, это было гораздо более нормально, чем можно было бы подумать», — призналась она.

Пара занималась сексом только с выключенным светом. «Есть такая пословица: "В темноте все кошки серы"», — пошутила Мэдисон.

«Мои негативные переживания больше связаны с отношениями и динамикой отношений, как с Хефом, так и с другими девушками. Я на 100 процентов наслаждалась позированием для журнала. Я всегда была фанаткой фотосессий и всегда хотела быть в Playboy», — добавила женщина.

Ранее бывшая жена Хефнера Кристал Хефнер призналась, что не была влюблена в мужа. По словам вдовы, между супругами был серьезный дисбаланс власти, а ценой за попадание в мир «успешных людей» оказалась необходимость «спать с восьмидесятилетним».