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13:47, 6 мая 2025Россия

Мощный пожар на российском предприятии попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на предприятии в Свердловской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на предприятии в городе Каменск-Уральский в Свердловской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что загорелся цех, в котором производят металлический порошок. На кадрах можно увидеть огромный столб дыма, который из-за ветра стелется вдоль построек.

На данный момент площадь пожара достигла 1300 квадратных метров. На место ЧП прибыли 32 спасателя и 12 единиц техники. Информации о пострадавших, а также официального подтверждения произошедшего в настоящее время нет.

Ранее в Свердловской области в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. По данным МЧС, в ночь на вторник, 6 мая, в пятиэтажном доме в поселке Буланаш произошел взрыв газовоздушной смеси.

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