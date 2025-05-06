Мужчина сорвал куш в миллион долларов и принял выигрыш за шутку

В США мужчина выиграл миллион долларов в лотерею и подумал, что его разыгрывают

Житель США выиграл в лотерею и принял везение за розыгрыш. Об этом пишет UPI.

Мужчина, живущий в штате Южная Каролина, подумал, что его разыгрывают, когда получил звонок с новостью о выигрыше в лотерее. Он сорвал куш в миллион долларов (примерно 80 миллионов рублей) в рамках акции Royal Millions Second-Chance Promotion, в которой игроки могли отправлять как выигрышные, так и проигрышные лотерейные билеты для шанса на главный приз.

Узнав о победе, он положил трубку и позвонил жене, которая возвращалась домой. Когда она приехала, он сказал ей, что, возможно, стал миллионером. Она тоже решила, что это шутка. Пара не верила в свою удачу, пока не получила чек на полную сумму.

«Это невероятно. Это больше денег, чем я когда-либо видел в своей жизни», — сказал американец после получения чека.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею 480 тысяч долларов благодаря потерянной банковской карте. Мужчина обнаружил ее в магазине и на радостях решил купить несколько лотерейных билетов.