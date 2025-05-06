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08:17, 6 мая 2025Россия

Названа причина взрыва в жилом доме под Екатеринбургом

Прокуратура: Взрыв в свердловском Буланаше произошел из-за водонагревателя
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Взрыв в жилом доме в поселке Буланаш под Екатеринбургом произошел из-за водонагревателя. Причину случившегося назвала прокуратура Свердловской области в Telegram-канале.

В квартире жилого дома, как уточняется, взорвался водонагреватель. В результате пострадала девушка, которая проживала в соседней квартире. Специалисты рассматривают две версии случившегося — неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация.

«В доме получили повреждения две квартиры. Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Взрыв в пятиэтажном доме Свердловской области прогремел утром во вторник, 6 мая. Возгорания не последовало. Из дома эвакуировали 96 человек, в том числе 30 детей.

ЖЗЛ
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