Названа роль военных поставок США в соглашении о недрах с Украиной

Нардеп Горбенко: Поставки США могут стать взносом в инвестиционный фонд

Поставки Украине авиации и оружия могут стать взносом США в общий инвестиционный фонд, предусмотренный в соглашении о полезных ископаемых. Об этом заявил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко украинскому YouTube -каналу «Суперпозиция».

По его словам, потери от управляемых авиационных бомб сильно ощущаются Вооруженными силами Украины, поэтому очень важно иметь на фронте паритет по самолетам. Депутат выразил мнение, что в условиях соглашения о полезных ископаемых Киев сможет в качестве доли по инвестиционному фонду из США получать оружие, которое ему нужно.

Ранее депутат Верховной Рады Нина Южанина не смогла понять текст соглашения о недрах между Украиной и США. По ее словам, непонятен путь достижения компромисса, учитывая, что у Украины появится возможность выплачивать через пять-десять лет после получения доходов от рентных платежей.

До этого депутат Верховной Рады Юрий Камельчук говорил, что ресурсная сделка Киева и Вашингтона будет действовать в границах Украины 1991 года. Он добавил, что при этом инвестиционные проекты по соглашению с США будут создаваться на территориях, подконтрольных Киеву.