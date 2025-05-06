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09:09, 6 мая 2025Россия

Необычное свечение в небе над Москвой незадолго до налета БПЛА сняли на видео

Необычное свечение в небе над Москвой перед атакой БПЛА сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Необычное свечение в небе над Москвой незадолго до налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно фиолетовое свечение в небе над городом, отраженное облаками. Затем свечение меняет цвет сначала на желтый, потом — на красный. «Что это?» — спрашивает женский голос за кадром.

Позже выяснилось, что на ролике запечатлено свечение от царицынского фонтана.

Через несколько часов после момента съемки ролика Москва была атакована украинскими беспилотниками. По данным мэра столицы Сергея Собянина, над городом было сбито почти два десятка БПЛА.

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