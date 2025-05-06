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19:25, 6 мая 2025Спорт

Определились финалисты Кубка Гагарина

«Трактор» победил «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 6 мая, и завершилась со счетом 4:3. Челябинцы одержали четвертую победу в серии и вышли в финал Кубка Гагарина.

В финальной серии «Трактор» встретится с «Локомотивом». Ярославцы в полуфинале оказались сильнее уфимского «Салавата Юлаева».

«Локомотив» и «Трактор» ни разу в истории не выигрывали Кубок Гагарина.

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