Определились финалисты Кубка Гагарина

«Трактор» победил «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 6 мая, и завершилась со счетом 4:3. Челябинцы одержали четвертую победу в серии и вышли в финал Кубка Гагарина.

В финальной серии «Трактор» встретится с «Локомотивом». Ярославцы в полуфинале оказались сильнее уфимского «Салавата Юлаева».

«Локомотив» и «Трактор» ни разу в истории не выигрывали Кубок Гагарина.