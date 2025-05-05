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21:42, 5 мая 2025Спорт

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 5 мая, и завершилась со счетом 4:2.

«Железнодорожники» одержали пятую победу в серии и вышли в финал Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».

«Локомотив» ни разу в истории не выигрывал Кубок Гагарина. На счету «Салавата Юлаева» победа в сезоне-2010/2011.

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