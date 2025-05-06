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11:11, 6 мая 2025Россия

Полыхающая после падения дрона ВСУ детская площадка в российском регионе попала на видео

Появились кадры пожара на детской площадке после атаки на Воронежскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры полыхающей детской площадки в Воронежской области, которая загорелась в результате падения украинского беспилотника. Их публикует военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

На кадрах видно мощное пламя, которое разгорается на детской площадке. Оно охватило значительную ее часть и продолжает разгораться.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область в ночь на вторник, 6 мая. Они выпустили по региону, по словам губернатора Александра Гусева, около двух десятков беспилотников. В результате падения дронов были повреждены окна в нежилом здании и кровля, хозяйственные постройки и автомобиль, также сообщалось о пожаре на детской площадке.

По данным Минобороны, всего над Россией за ночь сбили 105 летательных аппаратов. Под удар попали 11 регионов, больше всего летательных аппаратов — 32 — перехватили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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