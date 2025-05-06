Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 6 мая 2025Россия

Атаковавший Россию беспилотник упал на детскую площадку

В Воронежской области дрон упал на детскую площадку, начался пожар
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Воронежской области беспилотник упал на детскую площадку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram и публикует видео с места событий.

На кадрах видно охваченную огнем детскую площадку. Вероятно, ролик был снят на территории одного из жилых комплексов.

Местом съемки видео назван Борисоглебск. По информации издания, город был атакован в ночь на 6 мая. В результате пожара детская горка была полностью уничтожена.

По данным Минобороны, всего в ночь на 6 мая украинские войска выпустили по России свыше ста дронов. Беспилотники были сбиты над 11 регионами. Больше всего летательных аппаратов было перехвачено над Брянской областью — 32 штуки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

    Ватикан останется без связи перед конклавом

    Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

    В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

    В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

    Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

    Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости