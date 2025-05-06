Атаковавший Россию беспилотник упал на детскую площадку

В Воронежской области дрон упал на детскую площадку, начался пожар

В Воронежской области беспилотник упал на детскую площадку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram и публикует видео с места событий.

На кадрах видно охваченную огнем детскую площадку. Вероятно, ролик был снят на территории одного из жилых комплексов.

Местом съемки видео назван Борисоглебск. По информации издания, город был атакован в ночь на 6 мая. В результате пожара детская горка была полностью уничтожена.

По данным Минобороны, всего в ночь на 6 мая украинские войска выпустили по России свыше ста дронов. Беспилотники были сбиты над 11 регионами. Больше всего летательных аппаратов было перехвачено над Брянской областью — 32 штуки.