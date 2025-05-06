Попытки ВСУ атаковать дронами Москву связали с желанием Киева сорвать парад Победы

Депутат Швыткин: Попытки ВСУ атаковать Москву направлены на срыв парада Победы

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать дронами Москву связаны с желанием Киева сорвать парад Победы 9 мая, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я хочу отметить, что ВСУ продолжают свои провокационные действия, направленные на дестабилизацию обстановки в нашей стране, в столице нашей родины. Конечно, они направлены на возможный срыв парада 9 мая, который пройдет в честь 80-летия Победы в Москве на Красной площади. Безусловно, эти попытки обречены на провал», — заявил Швыткин.

Депутат рассказал, что силы и средства как Вооруженных сил России, так и правоохранительных органов готовы к отражению каких-либо провокаций со стороны ВСУ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на российскую столицу. По словам градоначальника, дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.