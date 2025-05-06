Райффайзенбанк лишился двух миллиардов евро по решению суда в России

Банк России перевел 1,9 млрд евро со счетов Райффайзенбанка компании «Распериа»

Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) сообщил о том, что его российская дочерняя компания Райффайзенбанк лишилась 1,9 миллиарда евро и в любой момент может потерять еще 174 миллиона евро.

Речь идет о судебном споре с МКАО «Распериа». В апреле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу банка на решение предыдущей инстанции о выплате «Распериа» 2,044 миллиарда евро.

Райффайзенбанк планировал подать кассационную жалобу, однако 30 апреля «Распериа» обратилась в Центробанк с просьбой об исполнении решения суда через списание с корсчета финансовой организации рублевого эквивалента 1,87 миллиарда евро и добилась своего. По данным RBI, в этот же день регулятор принудительно перевел средства истцу.

В головной группе ожидают, что «Распериа» подаст аналогичное требование в отношении начисленных процентов, после чего ЦБ переведет остатки средств. Одновременно в RBI надеются, что это списание поспособствует отмене отчуждения акций Райффайзенбанка, которое вводилось в качестве обеспечительной меры по иску в российский суд.

Поводом для иска «Распериа» стала сорвавшаяся сделка, связанная с акциями австрийского строительного концерна Strabag. Предполагалось, что МКАО продаст российскому Райффайзенбанку 27,78 процента капитала Strabag SE, а тот передаст их материнской группе в качестве дивидендов.

Однако RGI не смогла получить разрешение от органов власти, и продажа не состоялась. Далее истец обвинил российскую структуру в препятствовании реализации его корпоративных прав и утрате акций. В RBI не согласны с таким подходом и готовят иск к «Распериа» в Австрии. Предварительно, его подача намечена на второй квартал текущего года.

Вместе с тем отмена отчуждения акций возвратит возможность переговоров по продаже российского бизнеса, чего от австрийской структуры давно уже требуют европейский и американский регуляторы.

Помимо отчуждения акций, проблемой остаются жесткие условия, выставляемые российскими властями для желающих покинуть рынок иностранных компаний. В текущем варианте владелец сможет получить за свой актив не более пяти процентов его рыночной стоимости. Впрочем, сохранение российской структуры не позволяет иностранной группе даже такую сумму, потому что вся прибыль остается внутри России, и вывести ее из страны при нынешнем санкционном режиме невозможно.