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12:08, 6 мая 2025Мир

Раскрыта реакция Мерца на провал голосования на должность канцлера ФРГ

Мерц не расстроился из-за провала первого тура голосования на должность канцлера
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не расстроился из-за провала первого тура голосования на должность канцлера ФРГ. Это следует из прямой трансляции голосования, которая ведется на сайте бундестага.

Председатель парламента Юлия Клекнер объявила, что лидер ХДС не смог набрать большинства голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре выборов.

После завершения ее речи камеру перевели на Мерца. Он спокойно разговаривал с депутатами, затем поднялся, поправил пиджак и покинул зал.

Ранее Фридриху Мерцу не хватило голосов для избрания на должность канцлера. Он набрал 310 голосов в первом туре выборов из необходимого большинства — 316.

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