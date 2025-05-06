Раскрыты детали проекта линии дронов ВСУ

УП: Линия дронов ВСУ должна остановить продвижение ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) внедряют концепцию «линии дронов», чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Российской Федерации. Подробности проекта раскрывает «Украинская правда» (УП).

Как пишет издание, в проекте участвуют пять специализированных подразделений: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и К-2.

«Задача "линии дронов" — стать "второй линией" именно за более слабыми пехотными подразделениями и таким образом держать линию фронта», — рассказал собеседник УП из команды проекта.

Ранее сообщалось, что программа «Линия дронов», которую Киев анонсировал в феврале, должна помочь решить дефицит личного состава. По словам военных экспертов, опрошенных газетой The New York Times, внедрение беспилотников в нынешних объемах уже показало свои результаты.