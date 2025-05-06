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09:00, 6 мая 2025Бывший СССР

Раскрыты детали проекта линии дронов ВСУ

УП: Линия дронов ВСУ должна остановить продвижение ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) внедряют концепцию «линии дронов», чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Российской Федерации. Подробности проекта раскрывает «Украинская правда» (УП).

Как пишет издание, в проекте участвуют пять специализированных подразделений: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и К-2.

«Задача "линии дронов" — стать "второй линией" именно за более слабыми пехотными подразделениями и таким образом держать линию фронта», — рассказал собеседник УП из команды проекта.

Ранее сообщалось, что программа «Линия дронов», которую Киев анонсировал в феврале, должна помочь решить дефицит личного состава. По словам военных экспертов, опрошенных газетой The New York Times, внедрение беспилотников в нынешних объемах уже показало свои результаты.

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