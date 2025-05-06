Раскрыты детали проекта линии дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) внедряют концепцию «линии дронов», чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Российской Федерации. Подробности проекта раскрывает «Украинская правда» (УП).
Как пишет издание, в проекте участвуют пять специализированных подразделений: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и К-2.
«Задача "линии дронов" — стать "второй линией" именно за более слабыми пехотными подразделениями и таким образом держать линию фронта», — рассказал собеседник УП из команды проекта.
Ранее сообщалось, что программа «Линия дронов», которую Киев анонсировал в феврале, должна помочь решить дефицит личного состава. По словам военных экспертов, опрошенных газетой The New York Times, внедрение беспилотников в нынешних объемах уже показало свои результаты.