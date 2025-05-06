Россиян предостерегли от вызывающих мигрень продуктов

Невролог Филатова: Сыр и шоколад могут вызывать приступы мигрени

Некоторые продукты могут повлиять на частоту приступов мигрени. Об этом рассказала врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Инна Филатова в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам эксперта, в 20-30 процентах случаев мигрени учащаются при употреблении сыра, шоколада и цитрусовых. Негативное влияние могут также оказать блюда с большим количеством восточных приправ. Головные боли из-за приправ даже получили собственное название — «синдром китайского ресторана».

Еще одним провокатором мигрени является вещество мононитрат глютамата, которое используют при консервировании и заморозке продуктов. Оказать негативное действие может и аспартам, содержащийся в сладкой газировке.

Филатова рекомендовала страдающим от мигрени соблюдать режим дня и не пропускать приемы пищи, чтобы снизить риск обострений. Голод также может стать причиной головной боли.

Ранее терапевт Пунам Кришан рассказала, почему весной часто болит голова. По ее словам, причинами являются аллергия и переменчивая погода.