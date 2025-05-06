Россиян предупредили об опасности одной частой ошибки в туалете

Хирург Гусейнов: Привычка долго сидеть в туалете провоцирует варикоз и геморрой

Врач-колопроктолог, хирург Эльвин Гусейнов предупредил, что привычка долго сидеть на унитазе может спровоцировать геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен. Его мнение приводит «Газета.Ru».

Гусейнов рассказал, что в норме процесс дефекации занимает четыре-пять минут, но многие берут с собой в туалет смартфон, книги и проводят на унитазе полчаса или даже час. По словам врача, опасность этой частой ошибки в том, что увеличивается давление на малый таз и толстую кишку, что провоцирует варикозное расширение вен в области заднего прохода и геморрой.

Кроме того, специалист предупредил, что из-за привычки долго сидеть в туалете варикоз может появиться и на ногах. Еще одно вполне вероятное последствие — инфекция мочеполовой системы. Колопроктолог объяснил, что, когда человек сидит на унитазе, мышцы тазового дна расслабляются, а потеря их тонуса грозит нарушениями оттока мочи и высокими рисками инфицирования.

Ранее нефролог Данила Пыриков подсказал простой домашний тест для проверки состояния почек. По его словам, чтобы оценить их работу, нужно изучить цвет, запах, прозрачность и консистенцию мочи после похода в туалет.