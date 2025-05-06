Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 6 мая 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности одной частой ошибки в туалете

Хирург Гусейнов: Привычка долго сидеть в туалете провоцирует варикоз и геморрой
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Diana Grytsku / Shutterstock / Fotodom

Врач-колопроктолог, хирург Эльвин Гусейнов предупредил, что привычка долго сидеть на унитазе может спровоцировать геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен. Его мнение приводит «Газета.Ru».

Гусейнов рассказал, что в норме процесс дефекации занимает четыре-пять минут, но многие берут с собой в туалет смартфон, книги и проводят на унитазе полчаса или даже час. По словам врача, опасность этой частой ошибки в том, что увеличивается давление на малый таз и толстую кишку, что провоцирует варикозное расширение вен в области заднего прохода и геморрой.

Кроме того, специалист предупредил, что из-за привычки долго сидеть в туалете варикоз может появиться и на ногах. Еще одно вполне вероятное последствие — инфекция мочеполовой системы. Колопроктолог объяснил, что, когда человек сидит на унитазе, мышцы тазового дна расслабляются, а потеря их тонуса грозит нарушениями оттока мочи и высокими рисками инфицирования.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Ранее нефролог Данила Пыриков подсказал простой домашний тест для проверки состояния почек. По его словам, чтобы оценить их работу, нужно изучить цвет, запах, прозрачность и консистенцию мочи после похода в туалет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ дважды за сутки атаковали Московский регион. Какие беспилотники использовали и откуда их запустили?

    Саратовский аэропорт принял летевшие в Москву самолеты

    Келлог заявил о готовности Киева пойти на 30-дневное перемирие

    Кондиционеры в России резко подорожали

    Лукашенко оценил возможность скорого начала войны

    Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших к Москве БПЛА

    В постпредстве РФ назвали план по отказу Евросоюза от российского газа саморазрушительным

    В США назвали условие для обеспечения соблюдения перемирия на Украине

    В двух подмосковных городах произошли взрывы

    Трамп пообещал важное заявление 8 или 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости