Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:15, 6 мая 2025Экономика

Россиянам рассказали о погоде 9 мая

Синоптик Вильфанд: В большинстве регионов 9 мая будет холоднее нормы и дожди
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В большинстве регионов России в пятницу, 9 мая, будет холоднее нормы, вероятны кратковременные дожди. О погоде на День Победы рассказал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

В Москве в этот день ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем возможен небольшой дождь. «Холодная погода. Ночная температура — 0-5 градусов. Дневная температура, максимальное значение — от 8 до 13 градусов», — отметил синоптик.

Аналогичную погоду Вильфанд ожидает в Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Владимирской областях. В целом в Центральном федеральном округе страны температура воздуха 9 мая окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. При этом на юго-западе Сибирского федерального округа погода окажется теплой, на юго-востоке округа будет прохладнее, уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы об аномальной неделе — до 9 мая температура воздуха в регионе будет на 4 градуса ниже климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли попытку атаки дронами на Москву. Собянин сообщил о 19 сбитых беспилотниках

    Трампа уличили в подрыве влияния Мерца через поддержку АдГ

    Вдову взорванного у подъезда в Москве генерала могут сделать сенатором

    Названы препятствия для восстановления Мерцом лидирующей роли Германии в Европе

    В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

    В России озвучили один вывод из новой попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    ВС России закрепились на берегу реки Текуч

    Тринадцать аэропортов России за ночь приостановили полеты

    Бисмарк оценил последствия признания АдГ экстремистской партией

    Девушка пришла в замешательство после неожиданного поступка партнера в постели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости