Россиянам рассказали о погоде 9 мая

Синоптик Вильфанд: В большинстве регионов 9 мая будет холоднее нормы и дожди

В большинстве регионов России в пятницу, 9 мая, будет холоднее нормы, вероятны кратковременные дожди. О погоде на День Победы рассказал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

В Москве в этот день ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем возможен небольшой дождь. «Холодная погода. Ночная температура — 0-5 градусов. Дневная температура, максимальное значение — от 8 до 13 градусов», — отметил синоптик.

Аналогичную погоду Вильфанд ожидает в Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Владимирской областях. В целом в Центральном федеральном округе страны температура воздуха 9 мая окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. При этом на юго-западе Сибирского федерального округа погода окажется теплой, на юго-востоке округа будет прохладнее, уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы об аномальной неделе — до 9 мая температура воздуха в регионе будет на 4 градуса ниже климатической нормы.