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16:19, 6 мая 2025Путешествия

Россияне массово полюбили путешествия в места с аномалиями

РСТ: В России вырос спрос на путешествия в места с аномалиями
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В России вырос спрос на туры по местам с аномалиями и мистическими загадками. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Россияне массово полюбили путешествия в Карелию, на остров Ольхон на Байкале и плато Путорана в Красноярском крае, экскурсии по дворцам Санкт-Петербурга.

Отмечается, что интерес к мистическим направлениям растет прежде всего у людей, которые увлекаются эзотерикой и необычными поездками. Также эти места привлекают молодежь, которая жаждет острых ощущений и ярких фотографий для соцсетей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать в санаториях. За 2024 год оздоровительный отдых опробовали более 80 процентов жителей крупных городов.

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