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20:31, 6 мая 2025Силовые структуры

Россиянин принял нервничающего юношу за наркомана и набросился на него с ножом

В Самарской области мужчина принял юношу за наркомана и ударил ножом в живот
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Новокуйбышевске суд вынес приговор местному жителю, набросившемуся с ножом на юношу, которого принял за ищущего закладку наркомана. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Мужчину отправили в места лишения свободы, обязав выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что житель многоквартирного дома заметил во дворе юношу, который нервничал и оглядывался по сторонам. Решив, что перед ним наркоман, мужчина ударил его ножом в живот. Раненого спасли врачи.

2 мая сообщалось, что в Иркутске водитель автобуса пострадал из-за нападения подростков с ножом, попытавшись заставить их прекратить резать сиденья в салоне.

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