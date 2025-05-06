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11:41, 6 мая 2025Россия

Российская школьница жестоко избила сверстницу возле кафе ночью и попала на видео

В Башкирии 17-летняя школьница избила сверстницу возле кафе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В селе Старобалтачево Республики Башкирия 17-летняя школьница жестоко избила сверстницу. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Mash Batash в Telegram.

Дата происшествия не уточняется. По информации издания, пострадавшая и ее подруга задержались на прогулке до ночи. Когда похолодало, одна из них зашла в местное кафе погреться, а вторая осталась на улице, где на нее, как утверждается, напала сверстница.

На появившихся в сети кадрах видно, как нападавшая школьница сидит сверху на плачущей жертве, которая закрывает лицо руками, и кричит на нее. За кадром также находятся минимум двое мужчин — они не разнимают дерущихся и осматривают лицо избитого подростка.

Как пишет канал, в больнице у пострадавшей диагностировали перелом носа со смещением, ссадины и черепно-мозговую травму. Полиция проводит проверку.

Ранее на парковке торгового центра в Екатеринбурге школьницы жестоко избили сверстницу, которую поставили «на счетчик» из-за денег. Драка попала на видео. На ней видно, как нападавшие загоняют жертву в угол и начинают по очереди наносить ей удары.

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