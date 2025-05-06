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06:00, 6 мая 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша перечислила небанальные причины посетить Мексику

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и перечислила пять небанальных причин посетить эту страну. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации отметила, что в Мексике всегда подходящий для отдыха сезон. И даже во время дождей там цветет манго, похвасталась россиянка. Кроме того, в этой стране нужно будет заново привыкать к вкусам знакомых продуктов, к примеру, бананов. «Вкусная еда — это не праздник, это будни круглый год», — заметила она.

Также в Мексике очень добрые люди, дешевая жизнь и множество природных минеральных бассейнов, где можно поплавать.

Ранее Ершова назвала мужчин в Мексике чемпионами по части страсти. Она отметила, что они не боятся показывать чувства и не скрывают эмоций.

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