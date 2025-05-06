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10:49, 6 мая 2025Россия

Российский военный показал на видео курское приграничье после боев с ВСУ

Минобороны опубликовало видео из освобожденной Гончаровки Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Заместитель командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Марик показал освобожденное село Гончаровка Курской области после боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.

На кадрах можно увидеть уничтоженную технику противника, которую бросили отступающие украинские подразделения, а также разрушенные после боевых действий дома.

В частности, российские военные уничтожили в курском приграничье бронированную машину Кirpi турецкого производства. «[Техника] показала себя как тихоходная бронированная машина. Броня хорошая, но в условиях городского боя никакого преимущества не имеет. Собственно, поэтому и стоит здесь уничтоженная», — отметил российский военный.

По его словам, ВСУ пытались перебросить в курское приграничье свои резервы, но безуспешно. «Враг никак не жалел ни мирных граждан, ни их дома. Его задача была — прийти, уничтожить и трусливо сбежать. Шансов у них не было», — заключил Марик.

Об освобождении Гончаровки стало известно 14 марта. Бои за населенный пункт вели военнослужащие российской группировки войск «Север».

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