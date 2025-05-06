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13:03, 6 мая 2025Россия

Российского студента нашли с пакетом на голове в душевой общежития

В Екатеринбурге студента УрФУ нашли с пакетом на голове в душевой общежития
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге студента Уральского федерального университета (УрФУ) нашли с пакетом на голове в душевой общежития. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, 19-летнего россиянина спасти не удалось. Другие учащиеся отметили, что молодой человек был спокойным и неконфликтным.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Кемерове пятиклассника нашли без признаков жизни, рядом с ним лежали вейп и баллон с бытовым газом. Школьника воспитывали мать с отчимом. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше под Тверью девятиклассник надышался дезодорантом и оказался в реанимации. Спасти юношу врачам не удалось. Подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и в прошлом был судим за кражу.

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