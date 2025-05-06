Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 6 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали планы Европы принять 17-й пакет санкций

Депутат Чепа: 17-й пакет санкций принесет проблемы только странам ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) давно исчерпал свои возможности, и каждый их новый пакет санкций — это выстрел себе в ногу, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» планы Запада принять очередной перечень ограничений против России.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует рассмотреть 17-й пакет санкций. Как отмечал журнал Politico, он будет включать только новые предложения по расширению черного списка физических и юридических лиц, а также танкеров. Новых торговых санкций на товары ожидать не приходится из-за сопротивления стран ЕС, уточнили журналисты.

«Какие-то особые меры, которые наша экономика могла бы ощутить, сильно повлияли бы и на экономику каких-то европейских стран. Они этого допускать уже не могут. А все эти мелкие действия — это как попытки обиженного человека прокричать "Сам дурак", чтобы напомнить о себе. Ничего эти санкции не принесут, кроме каких-то проблем для европейских стран. Для нас хоть 17-й, хоть 27-й пакет — плевать мы хотели, пусть они пищат, верещат, что угодно делают — это ни на что не влияет», — поделился депутат.

До этого активисты в Словакии собрали необходимое число подписей для проведения референдума об отмене санкций против России и передали соответствующую петицию словацкому президенту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

    В России стали производить больше молока и масла

    В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

    Такер Карлсон заявил о близости мира к ядерной войне

    Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

    Российская школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox

    Президент Сирии сыграл в баскетбол и показал свой трехочковый

    В РФС высказались о проведении матча между сборными России и Бразилии

    Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

    Военкор раскрыл местонахождение освобожденных из украинского плена российских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости