В России прокомментировали планы Европы принять 17-й пакет санкций

Депутат Чепа: 17-й пакет санкций принесет проблемы только странам ЕС

Европейский союз (ЕС) давно исчерпал свои возможности, и каждый их новый пакет санкций — это выстрел себе в ногу, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» планы Запада принять очередной перечень ограничений против России.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует рассмотреть 17-й пакет санкций. Как отмечал журнал Politico, он будет включать только новые предложения по расширению черного списка физических и юридических лиц, а также танкеров. Новых торговых санкций на товары ожидать не приходится из-за сопротивления стран ЕС, уточнили журналисты.

«Какие-то особые меры, которые наша экономика могла бы ощутить, сильно повлияли бы и на экономику каких-то европейских стран. Они этого допускать уже не могут. А все эти мелкие действия — это как попытки обиженного человека прокричать "Сам дурак", чтобы напомнить о себе. Ничего эти санкции не принесут, кроме каких-то проблем для европейских стран. Для нас хоть 17-й, хоть 27-й пакет — плевать мы хотели, пусть они пищат, верещат, что угодно делают — это ни на что не влияет», — поделился депутат.

До этого активисты в Словакии собрали необходимое число подписей для проведения референдума об отмене санкций против России и передали соответствующую петицию словацкому президенту.

