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01:53, 6 мая 2025Россия

Собянин сообщил об отражении атаки еще одного летевшего к Москве беспилотника

Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, который летел в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого Собянин заявил о перехвате еще пяти летевших в сторону столицы дронов.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты. По словам представителя Росавиации, решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

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