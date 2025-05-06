Сообщения о нежелании России идти на мир с Украиной из-за экономики не подтвердились

Публикация о нежелании России идти на мир с Украиной не подтвердилась

Издание Bild сообщило, что Россия не готова заключать мирное соглашение по Украине из-за экономических причин. Эти сведения не подтвердились.

По информации газеты, Москва не достигла своих военных целей. «Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для [президента России Владимира] Путина путь к компромиссу», — утверждают авторы.

Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирным переговорам по Украине. «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — отмечал он.

О готовности Москвы идти на уступки также заявлял президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопрос, на какие уступки готова идти Москва, Трамп сказал: «Остановить войну. Остановить захват всей страны».

Китайские эксперты отмечали, что российская экономика продемонстрировала гибкость и устойчивость перед многочисленными западными санкциями, добившись роста ВВП и развития системы поставок. «После посещения 21 города нашим самым большим открытием стало то, что общее влияние более чем 20 тыс. санкций Запада против России оказалось относительно незначительным», — сказал исполнительный декан института «Чунъян» Ван Вэнь.

Издание The Wall Street Journal писало, что российская экономика оказалась достаточно устойчивой и «избежала коллапса», несмотря на западные санкции. Газета полагает, что на это повлияли правительственные стимулы, развитие военной промышленности и переориентация торговли на страны Азии.

Информация о том, что Россия не пойдет на заключение мира с Украиной из-за экономических причин, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».