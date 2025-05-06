Способность России противостоять новой тактике ВСУ оценили

Военный эксперт Глазунов: Новая тактика с использованием дронов не поможет ВСУ

Российские военные способны противостоять новой тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием линии дронов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«Конечно, это очень эффективная тактика: все небо забито дронами, и они атакуют чуть не каждого солдата, танк — все, что движется. Пехоты, штурмовиков у Украины достаточно мало, а вот дроны они производят в огромном количестве. Теперь именно беспилотники — основной вид оружия в войнах XXI века. Особенно они помогают там, где незначительное количество пехоты», — рассказал военный эксперт.

Несмотря на то что, по словам Глазунова, у ВСУ достаточно дронов для того, чтобы наносить урон российским военным, остановить их продвижение они не смогут. Военный эксперт объяснил, что военнослужащие успели разработать собственные методы защиты от таких атак.

«Есть и методы защиты, и своих дронов тоже достаточно, пусть и не столько, сколько у Украины. Так что никакого перелома на фронте благодаря новой тактике ВСУ не будет, — уверен собеседник «Ленты.ру». — Сейчас идет отработка новых тактик ведения боевых действий. Никто не думал, что дроны займут такое весомое положение в современных войнах».

Ранее сообщалось, что ВСУ внедряют концепцию «линии дронов», чтобы остановить продвижение российских военных. Линия дронов должна стать второй линией за более слабыми пехотными подразделениями.