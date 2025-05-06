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02:10, 6 мая 2025Экономика

Стала известна мешающая ЕС отказаться от российского газа страна

Politico: Венгрия тормозит отказ ЕС от российского газа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели мешает одобрению плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от импорта российского газа в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Утверждается, что Вархели возразил против нового плана ЕК всего за несколько часов до его публикации, запланированной на 6 мая. Действия чиновника восприняли как политически мотивированные.

Газета подчеркивает, что действия Вархели согласовывались с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающего, что запрет на импорт газа из РФ сильно ударит по венгерской экономике.

Ранее Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как тот выразил недовольство по поводу проходящего в Венгрии референдума о приеме Украины в ЕС. «В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать», — заключил премьер.

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