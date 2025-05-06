Стало известно о грозящем Тимати штрафе

Адвокат Кудряшов: Тимати грозят административные штрафы за нарушение ПДД

Рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) грозят административные штрафы за нарушение ПДД у Москва-Сити. Об этом сайту «Страсти» рассказал адвокат Александр Кудряшов.

Отмечается, что исполнитель превысил скорость и не пропустил пешехода, также известно, что его дети сидели на одном месте в машине.

По словам правозащитника, за непропуск пешехода предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей», — добавил Кудряшов.

Ранее Тимати резко отреагировал на слова подписчиков о том, что его дочь Алиса не счастлива.