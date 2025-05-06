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11:25, 6 мая 2025Силовые структуры

Суд продлил арест задержанному за взятки бывшему директору филиала РАНХиГС

В Нижнем Новгороде суд продлил арест экс-директору филиала РАНХиГС Парамонову
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд продлил арест экс-директору филиала РАНХиГС Александру Парамонову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным агентства, Московский районный суд продлил Парамонову срок ареста на два месяца.

Предварительно установлено, что он организовал преступную группу, в состав которой вошли сотрудники филиала. Они получали взятки от жителей Нижегородской области за поступление в учебные заведения, а также проставление положительных оценок и выдачу дипломов без фактического обучения.

Ранее сообщалось, что еще один ректор вуза задержан в российском регионе.

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