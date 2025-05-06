Суд продлил арест задержанному за взятки бывшему директору филиала РАНХиГС

В Нижнем Новгороде суд продлил арест экс-директору филиала РАНХиГС Парамонову

В Нижнем Новгороде суд продлил арест экс-директору филиала РАНХиГС Александру Парамонову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным агентства, Московский районный суд продлил Парамонову срок ареста на два месяца.

Предварительно установлено, что он организовал преступную группу, в состав которой вошли сотрудники филиала. Они получали взятки от жителей Нижегородской области за поступление в учебные заведения, а также проставление положительных оценок и выдачу дипломов без фактического обучения.

Ранее сообщалось, что еще один ректор вуза задержан в российском регионе.