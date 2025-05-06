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19:15, 6 мая 2025Мир

Турция и США объединили усилия по урегулированию на Украине

Офис Эрдогана: Турция и США договорились о совместных усилиях по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

По итогам переговоров президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон и Анкара договорились об объединенных усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Эрдогана.

«По итогам телефонных переговоров лидеров Турции и США достигнута договоренность о совместных усилиях по урегулированию региональных конфликтов, в том числе конфликта на Украине», — отметили в офисе турецкого лидера.

Собеседник агентства допустил вероятность проведения на территории Турции переговоров по Украине в ближайшей перспективе. Он подчеркнул, что Эрдоган «придает огромное значение урегулированию конфликта».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия стран, готовых работать в русле мирного урегулирования конфликта на Украине.

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