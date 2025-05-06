Турция и США объединили усилия по урегулированию на Украине

Офис Эрдогана: Турция и США договорились о совместных усилиях по Украине

По итогам переговоров президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон и Анкара договорились об объединенных усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Эрдогана.

«По итогам телефонных переговоров лидеров Турции и США достигнута договоренность о совместных усилиях по урегулированию региональных конфликтов, в том числе конфликта на Украине», — отметили в офисе турецкого лидера.

Собеседник агентства допустил вероятность проведения на территории Турции переговоров по Украине в ближайшей перспективе. Он подчеркнул, что Эрдоган «придает огромное значение урегулированию конфликта».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия стран, готовых работать в русле мирного урегулирования конфликта на Украине.