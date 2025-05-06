В Кремле прокомментировали желание Бразилии стать посредником по Украине

Песков: РФ приветствует страны, готовые работать для урегулирования на Украине

Москва приветствует усилия стран, готовых работать в русле мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета O Globo сообщила, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

29 марта бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свои планы посетить Москву 9 мая и принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

Бразильские СМИ также писали, что власти Украины отказались от контактов с Бразилией после того, как Луис Инасиу Лула да Силва согласился посетить Россию по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.