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09:34, 6 мая 2025Силовые структуры

УФСБ ликвидировала нелегальные узлы связи в российском регионе

Под Брянском УФСБ задержала 4 жителей, работающих с нелегальными узлами связи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Под Брянском полицейские и сотрудники регионального УФСБ России ликвидировали нелегальные узлы связи и при силовой поддержке росгвардейцев задержали четверых местных жителей, обеспечивающих их работу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

По предварительной информации, фигуранты занимались незаконной деятельностью в течение нескольких месяцев. Они работали под руководством анонимных кураторов. По их заданию подозреваемые обслуживали оборудование, при помощи которого производилась переадресация звонков с подменой абонентских номеров. Благодаря этому телефонные мошенники, находящиеся за рубежом, похищали деньги россиян. Отмечается, что электронные устройства и сим-карты злоумышленники получали при помощи курьерской доставки. За свою работу задержанные получали денежное вознаграждение в криптовалюте.

По словам официального представителя МВД России, при задержании силовики провели обыски у подозреваемых. В результате были обнаружены и изъяты четыре сим-бокса, более семи тысяч сим-карт, более 50 мобильных телефонов, банковские карты и компьютерная техника, а также другие имеющие доказательное значение предметы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области сотрудники МВД России задержали троих местных жителей, которые причастны к 300 киберпреступлениям.

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