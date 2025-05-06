Уничтожение колонны ВСУ в российском приграничье сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения колонны ВСУ в курском приграничье

Уничтожение колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском приграничье сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах, снятых беспилотником, видно колонну во время ее движения по одной из дорог. На развилке она попадает под огонь артиллеристов Вооруженных сил России.

По данным канала, группа украинских солдат выдвинулась на квадроциклах с территории Сумской области. Колонна была разбита неподалеку от поселка Новый Путь Курской области.

Ранее было опубликовано видео уничтожения солдат ВСУ при попытке прорыва в Курскую область. Ролик демонстрирует поражение военнослужащих российским беспилотником.