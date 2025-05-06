В аэропорту Сочи отменили ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты в аэропорту Сочи отменены

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи отменены. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что план «Ковер» был отменен в 22:52 по Москве.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи были введены в 22:03 по московскому времени. Отмечалось, что сотрудники воздушной гавани были готовы к отмене плана «Ковер».