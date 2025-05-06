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18:06, 6 мая 2025Мир

В Британии предупредили Украину об угрозе

Экс-гендиректор MI6 Янгер: Украина столкнется с ужасными последствиями без США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина столкнется с ужасными последствиями в случае прекращения помощи со стороны США. С таким предупреждением выступил экс-гендиректор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Алекс Янгер в интервью политику Рори Стюарту и журналисту Алистеру Кэмпбеллу на YouTube.

«Конечно, я не верю, что линия фронта устоит», — пояснил эксперт, отметив, что более страшные последствия Киев ждут, если от него откажется Европа.

Ранее Янгер заявил, что Великобритания должна разработать план перевооружения на фоне сближения России и США. Он призвал британцев осознать реальность угрозы со стороны Москвы.

По его словам, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп «сделали все возможное, чтобы убедить нас, что правила изменились».

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